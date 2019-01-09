Ana Sayfa Gündem "SAĞLIKTA ŞİDDETE TOLERANS GÖSTERİLMESİN"

"SAĞLIKTA ŞİDDETE TOLERANS GÖSTERİLMESİN"

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, yaptığı basın açıklamasıyla sağlık alanındaki şiddeti kınadı.

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2019 Çarşamba 10:52

Açıklama şöyle:

“Toplumuzun dokusuna uymayan şiddet kültürü, son yıllarda giderek artarken çocuk veya kadın demeden tüm kesimleri etkilemektedir.

Sağlık alanındaki şiddet, sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüşmüştür.

Geçtiğimiz günlerde özel hekim olarak görev yapan bir meslektaşımızın muayenehanesinde gerçekleşen olayda randevusu olmadığı halde randevulu hastaların arasına girmeye çalışan bir hasta yakını tarafından klinikte bulunan diğer hasta ve hasta yakınları ile sağlık hizmeti sunan personelin sözlü şiddete maruz kalmasını kınıyoruz.

Temel amacı insanı yaşatmak olan sağlık çalışanlarına yapılan şiddet aslında o sağlık çalışanlarının hizmet vereceği hastaların tedavilerini sekteye uğratmakta ve insani değerlerle bağdaşmamaktadır

Ülkemizde şiddete tolerans gösterilmemesi için başta yasa yapıcılar ve Polis Genel Müdürlüğü olmak üzere her kesimin üzerine düşen görevi yapmasını bekliyoruz."

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık