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SAHTE EMLAKÇI KRİZİ KAPIDA

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, hükümeti uyardı: Eğer yasa çıkarılmazsa piyasadaki sahte emlakçılar nedeniyle iki yıl içinde kriz yaşanacak

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 08:45
SAHTE EMLAKÇI KRİZİ KAPIDA

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, hükümeti uyardı: Eğer yasa çıkarılmazsa piyasadaki sahte emlakçılar nedeniyle iki yıl içinde kriz yaşanacak 

ALDATICI İLANLAR VERİYORLAR 

2005-2007 yılları arasında emlak sektöründe yaşanan mağduriyetlere dikkat çeken Emlakçılar Birliği Başkanı Sungur, “Bürosunda sabit telefonu bile olmayan, işlerini cep telefonuyla yapan sahte emlakçılar türedi. Bunlar aldatıcı ilanlarla ev satın almak isteyenleri dolandırıyor” dedi. 

MUTLAKA SİGORTASI OLMALI 

VATANDAŞI dikkatli olması için uyaran Sungur, “Konut almak için emlakçıya gidenler aldıkları kişilere şunu sormalı. Sizin 100 bin Euro’luk emlakçı sigortanız var mı? Bizim her üyemizin bu sigortası vardır. Hükümet bir an önce emlakçılar yasasını çıkarmalı” diye konuştu.

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