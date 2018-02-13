Sahte paracıya 1 yıl hapis cezası

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 21:48

Sahte Paraya 12 Ay Hapis Cezası

Evrim Kamalı Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Mayıs ayı 2014 tarihinde casino, bet ofisleri, market, restoranlarda sahte para tedavüle sürdüğü gerekçesiyle yargılanan Fırat Güler’in cezası belli oldu.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 12 ay hapse mahkûm edildi. Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın karar oturumunda, öğrenci ve 25 yaşın altında olan sanığın içeri girmesine izin veren casino ve bet ofisleri hakkında soruşturma emri de verildi.

Sahte paralarla kumar oynadı Kararda öncelikle davaya konu olan meselenin olguları aktarıldı. Sanığın beraberindeki bir şahısla birlikte Girne’deki iki casino ile iki bet ofisinde 42 adet 50 TL’lik sahte banknot tedavüle sürdüğü belirtildi. Sanığın casino ile bet ofislerin yanı sıra bir fırın ile bir markette de sahte para tedavüle sürdüğü kaydedildi.

Sanığın sahte parayla gittiği casino’nun yetkilileri tarafından fark edildiği, polisin arandığını ve tutuklanan sanığın tasarrufunda 64 adet 50 TL’lik banknotlar bulunduğu belirtildi. Kararı okuyan Yargıç Beyoğlu, sanığın “Sahte para tasarrufu”, “Tedavüle sürme”, “Sahtekârlıkla para ve mal temini” suçlarından yargılandığını belirtti. Yargıç, sanığın 24 yaşında olduğunu, ülkede öğrenci olarak bulunduğunu ifade ederek, sabıkasız oluşunu da değerlendirdiklerini kaydetti. Yargıç, sanığın işlediği suçların ekonomik hayata zarar veren suçlar olduğunu, devletin para biriminin bu şekilde kullanılmasının sanık aleyhine değerlendirildiğini kaydetti. Yargıç Beyoğlu, sanığı işlediği suçlardan 12 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Soruşturma emri Yargıç, yürürlükteki yasalara göre şans oyunu oynanan yerlere 25 yaşın altındaki kişilerin ve öğrencilerin alınmasının yasak olduğunu, sanığın hem öğrenci hem de 25 yaşın altında olduğunu, buna rağmen söz konusu casino ve bet ofislerine alındığını belirtti. Yargıç, sanığın girmiş olduğu casino ve bet ofislerle ilgili polis soruşturması başlatılması yönünde emir verdi.