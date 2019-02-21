SAHTE PASAPORTA 9 AY HAPİS

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:43

Kıdemli Yargıç Hüdaverdi sanığın Lefkoşa'da Kermiya Kara Giriş kapısında, daha önceden Türkiye'nin İzmir ilçesinde tanımadığı bir kişiye 10.000 Euro vererek hazırlatmış olduğu sahte olduğu tespit edilen, Fadik Urga Yordonova adına ısdar olunan Bulgaristan Kimliği ve Bulgaristan Pasaportunu Güney Kıbrıs’a geçmek için Muhaceret görevlilerine vererek sahte resmi evrağı tedavüle sürmesi üzerine tutuklandığını ve yapılan tahkikat sonucunda tutuklu yargılanmak üzere cezaevine hükümsüz tutuklu olarak gönderildiğini belirtti.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi genç suçlu statüsünde olan sanığın ceza evinde geçirmiş olduğu süreyi de dikkate alarak suçlu bulup mahkum olduğu davalardan oy birliği ile 9 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

(STAR KIBRIS)