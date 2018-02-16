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Sahtekarlar işbaşında

14.02.2018 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren Castleways isimli kiralık araba şirketine giden F.Y.L.(E-25)’nin, konu işyerine başka bir şahıs olarak tanıtıp sahte ehliyet ile araç kiraladı.

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma 16:58
Sahtekarlar işbaşında

14.02.2018 tarihinde, saat 19:00 sıralarında,  Gazimağusa’da faaliyet gösteren Castleways isimli kiralık araba şirketine giden F.Y.L.(E-25)’nin, konu işyerine başka bir şahıs olarak tanıtıp, söz konusu şahıs adına düzenlenmiş ehliyeti verip belgede adı geçenin kimliğine bürünerek iki günlüğüne araç kiralayıp araç kiralama sözleşmesini imzalamak suretiyle sahte belge düzenleyip, işletmeye vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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