Salihli 15 Temmuz milli irade ve demokrasi derneği başkanı Yıldıray Demirtaş'tan flaş açıklamalar

Giriş Tarihi: 6 Nisan 2018 Cuma 18:28

Salihli 15 Temmuz milli irade ve demokrasi derneği başkanı Yıldıray Demirtaş derneğimizin aylık olağan toplantısı bütün arkadaşlarımıza hayırlı olsun şubat ayında yapmış olduğumuz Afrin zeytindalı harekatı destek açıklamasında emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum dedi.

Ayrıca derneğimiz olarak Salih’i de Mehmetçiye üzüm ve leblebi kampanyasında yapılan katkılar nedeniyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim derneğimizin kuruluş ilkelerine göre milli iradeye her daim sahip çıkmak demek ettik yönetimden yana tavır almak gençliği bilgilendirmek gerek içerden gerekse dışardan demokrasimize gelebilecek her türlü darbelere karşı koymak şu anda Salih’i de bir çok mahallede teşkilat başkanlarımız bulunmaktadır aynı zamanda gençlik kolları başkanlarımız da gerekli çalışmaları yapmaktadırlar.

Bu ayki çalışmamız 15 Temmuz şiirleri vatan bayrak şiirlerini güzel okuma yarışması yapacağız 15 temmuz’un yıldönümünde halkımızın katılımının sağlanması ve 15 temmuzları unutmamak unutturmamak için bir çok etkinlik tertip diyeceğiz gerek yazılı basın da gerekse görsel basın da halkımızın bir işlenmesine katkı sağlayacağız 15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla minnetle anıyoruz allah onlardan razı olsun gazilerimize sağlık ve afiyet diliyoruz 15 Temmuz’dan sonra günlerce demokrasi nöbetleri tuttuk yine de tutmaya hazırız yeterki bu millet kendi kararını kendisi versin yeterki ülkemize dışardan müdahaleler olmasınKatılımlarınızı için hepinize teşekkür ederim hayırlı akşamlar diliyorum

HABER EMİN YAPAR/SALİHLİ