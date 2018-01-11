Salihli'li genç öğrenciler avrupa yollarında

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 12:56

Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Erasmus+ “Salihli Gençleri Hayat Boyu Öğrenme Yolunda” adlı AB Eğitim Projesi kapsamında 21 Ocak-03 Şubat 2018 tarihleri arasında Macaristan’da “kaynakçılık ve metal eğitimi” konusunda eğitim alacak öğrenci grubu, Okul Müdürü Serdar YILDIZ ve Md Yrd Murat TÜRKYILMAZ eşliğinde Salihli Kaymakamı Turgut ÇELENKOĞLU ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa DİLEK’i makamlarında ziyaret etti.

Uygulanacak proje hakkında bilgi verildi Kaymakam Turgut ÇELENKOĞLU ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa DİLEK bu tür projelerin gençlerin eğitim ve kültür açısından gelişimindeki önemine değinerek gençlere tavsiyelerde ve iyi temennilerde bulundular.

HABER EMİN YAPAR