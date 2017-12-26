Samaras gol atmaya başladı

Samsunspor’un Yunanlı futbolcusu Samaras, imza attıktan yaklaşık 1.5 yıl sonra gol atma başarısı gösterdi. TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’un sezon başında kadrosuna kattığı Yunanlı yıldız Georgios Samaras, ligin ilk yarısının son maçında 4-2 mağlup oldukları Ümraniyespor karşısında takımının ikinci golüne imza attı. 504 gün sonra gol atma başarısı gösteren Samaras, son golünü 8 Ağustos 2016’ta ABD 2. Lig’de forma giydiği Roya OKC takımıyla kaydetti.
New York Cosmos takımına karşı 90 dakika sahada kalan ve 1-1 sona eren maçta gol atan Yunanlı oyuncu, Samsunspor’a transfer olduktan sonra da ilk golünü 17. haftada Ümraniyespor’a kaydetti.
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