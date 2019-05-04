“SANAYİ SEKTÖRÜ ADETA ÇÖKMÜŞ…”

Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2019 Cumartesi 15:35

Sönmezler, odanın tarihçesiyle ilgili bilgi vererek, ekonomik verilerin yer aldığı bir sunum yaptı. Sönmezler, “Ekonominin iyi gitmediğini görmekteyiz. Hükümet, muhalefet ve halk ele ele vermeli, çıkış yolu bulmalıyız” dedi.

Daha sonra konuşmalara geçildi. İlk sözü Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk aldı.

AVUNDUK: “EKONOMİ TÜRBÜLANSTA”

Avunduk, Türkiye ekonomisindeki sıkıntının, TL’nin değer kaybının KKTC ekonomisini de türbülansa soktuğunu, kriz yönetimi ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Avunduk, kamu kaynaklarının verimli kullanılması, liman, telefon gibi yatırım gereken alanlarda kamu-özel iş birliğine geçilmesi gerektiğini belirtti.

Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’yla ilgili de konuşan Candan Avunduk, yasanın geçirilmesinin kamu verimliliği için yeterli olmadığını belirtti.

Avunduk, mali protokolün henüz imzalanmadığını, geçmişte imzalanan protokollerin tam olarak uygulanamadığını kaydetti.

Candan Avunduk, Başbakan’ın önderliğindeki Londra ziyaretinin benzerinin Ankara’ya yapılmasının ekonomi için elzem olduğunu kaydetti, Reel Sektör Danışma Kurulu’nun çalıştırılmasını da istedi

Yükseköğretim, elektrik, turizm, sanayi bölgeleri gibi başlıklar üzerinde konuşan Avunduk, kısa sürede değişen hükümetlere işaret ederek, ülkede başkanlık sisteminin oluşturulması için Anayasa Değişiklik Komisyonu kurulmasını istediklerini de söyledi.

Hellim konusunda da konuşan Avunduk, “Hellimin Rumlar tarafından Avrupa Birliği nezdinde gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Organize sanayi bölgesi ilan edilen yerlerin gerçek anlamda organize sanayi bölgesi olmadığını belirten Avunduk, “Gerçek anlamda bir organize sanayi bölgesi kurulmalı. Şehir içinde ve diğer sanayi bölgelerinde sıkışmış yatırımcılar gerçek bir sanayi bölgesine kavuşturulmalı” diye konuştu.

“SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ SORUNU ENERJİ MALİYETLERİ”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, elektrik maliyetlerinin düşürülmesi için Türkiye ile enterkonnekte bağ kurulmasını önemsediklerini ifade ederek sektörün en önemli sorununun enerji maliyetleri olduğunu vurguladı.

Mal ve hizmet yatırımlarıyla ilgili teşviklerin düşürüldüğünü kaydeden Avunduk, “Böyle bir ekonomik yatırım teşviklerinin düşürülmesi anlaşılabilir değil” dedi.

Hükümetle ve muhalefetle birlikte çalışma arzusunda olduklarını kaydeden Avunduk, “Gerçek kalkınma, reel sektörün güçlendirilmesiyle mümkün olabilir” vurgusunda bulundu.

LOKMANOĞLU: “KKTC ORTAĞIMIZ OLDUĞU KADAR GÖZ BEBEĞİMİZ”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve TC-KKTC Ticaret Formu Eş Başkanı Cihat Lokmanoğlu, KKTC’nin Türkiye’nin en büyük ortaklardan biri olduğunu söyledi.

“KKTC ortağımız olduğu kadar göz bebeğimizdir” diyen Lokmanoğlu, “Adil ve kalıcı çözüm sürecini destekliyor, Kıbrıs ekonomisini güçlendirecek ekonomik reformların olması gerektiğini düşünüyoruz. Kıbrıs’a daha çok yatırım götürmeliyiz. Daha çok karşılıklı ticaret olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

ARIKLI: “İŞ KURMADA BÜROKRASİ AZALTILMALI”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, sanayi sektörünün adete çökmüş durumda olduğunu söyledi, “Tablo vahim. KKTC, yatırım ikliminden uzak. İş kurmak için 17 prosedür, 26 iş gününe ihtiyaç var. Bürokrasiyi azaltmak zorundayız” dedi.

Arıklı, organize sanayi bölgelerindeki durumu eleştirerek, “Organize sanayi bölgeleri düzenlenmeli, olması gerektiği hale getirilmeli, sonra yenileri düşünülmeli” şeklinde konuştu.

Arıklı, “Bu sistem, bu düzen çöktü. Birbirimizi suçlamak kolay. 40 yıllık bu düzenin mimarı bizleriz ama bunu düzeltilecek olan da biziz” dedi.

Elektrik maliyetlerini da eleştiren Arıklı, “Tüm hükümetler Türkiye ile enterkonnekte sistemi kuracağız dedi, hiçbiri başaramadı” eleştirisinde bulundu.

Erhan Arıklı, hükümetin ekonomik protokolü hemen imzalamasını beklediklerini, tüm sektörlerin de beklentisinin bu yönde olduğunu söyledi.