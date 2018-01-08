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Sandıklar açıldı

2018 MİLLETVEKİLLİĞİ ERKEN GENEL SEÇİMİ 08 Ocak 2018 Pazartesi 09:42 Erken genel seçimlerde tüm sandıklar sayıldı, buna göre; Açılan sandık 719 (%100) UBP: %35.58 CTP: %20.92 HP: %17.08 TDP: % 8.64 DP:%7.84 YDP: %7 TKP-YG: %2.68 Son

Giriş Tarihi: 8 Ocak 2018 Pazartesi 16:44
Sandıklar açıldı

2018 MİLLETVEKİLLİĞİ ERKEN GENEL SEÇİMİ 08 Ocak 2018 Pazartesi 09:42 Erken genel seçimlerde tüm sandıklar sayıldı, buna göre; Açılan sandık 719 (%100) UBP: %35.58 CTP: %20.92 HP: %17.08 TDP: % 8.64 DP:%7.84 YDP: %7 TKP-YG: %2.68 Son

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