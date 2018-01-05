Sanki hadise porno filim çekti

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2018 Cuma 18:47

RTÜK'e Hadise üzerinden Adnan Oktar göndermesi

Hadise'nin 'Sıfır Tolerans' klibinin RTÜK tarafından erotik bulunması Fatih Altaylı'yı kızdırdı. 'Zannedersin Hadise porno klip çekmiş.' diyen Altaylı, isim vermeden Adnan Oktar'ı hatırlattı.

Hadise'nin “Sıfır Tolerans” klibine RTÜK'ün verdiği ceza Fatih Altaylı'nın da gündeminde.



Bugünkü köşe yazısında 'Hadise'nin adını Hadise Hoca yapmalı' başlıklı bir bölüm kaleme alan Altaylı, Adnan Oktar göndermesi yaptı.



Kliplerde belirli bir düzeyde erotizm olduğunu belirten Altaylı,' Zannedersin Hadise porno klip çekmiş.' ifadesini kullandı.



Altaylı şu şekilde devam etti:



Hadise'nin klibinde az biraz erotizm var diye ceza verilir de adının önüne “Hoca” diye nereden alındığı belli olmayan bir unvan eklemiş tipler, yarı veya bazen üçte iki çıplak kadınlarla “orji çağrışımları” yaratan sözde “dini sohbetler” yaparlar, bir tek kişi çıkıp da, “Ulan manyak mısınız, hangi dinde böyle bir ortam var. Pagan Roma'da bile bu kadar aleni yapılmazdı bu iş” demez.



Hatta hâlâ, “Hocamız da ilginç adam” diye gülüp geçilir.



Galiba Hadise'nin hatası, adının önüne bir “Hoca” unvanı koymamış olması.



Çünkü anladığım kadarıyla artık erotizm, hatta pornografi sadece bu tip “hocalara” serbest.





