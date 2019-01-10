“ŞARTNAMEYE AYKIRI BİR YÖNTEM İZLENDİ"

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 10:52

Gürcafer, tekliflerin açılması esnasında Birlik gözlemcilerini dışarıya çıkarıldığını ileri sürerek, şartnamenin zarfların halka açık bir ortamda açılmasını zorunlu kıldığını; buna rağmen, Birlik adına görevlendirdikleri gözlemcilerin AB yetkililerince dışarıya çıkarılması ve tekliflerin, ihaleye teklif vermiş olan iki yabancı firma yetkilisi huzurunda okunmasının kendileri açısından ihaleyi şaibeli bir duruma soktuğunu belirtti.

Söz konusu ihaleyle ilgili teklif verme süresinin bugün dolduğunu kaydeden Gürcafer konuyla ilgili yazılı açıklamasında şunları aktardı:

“KKTC MAKAMLARI KONUYU MERCEK ALTINA ALMALIDIR”

“Özellikle, Gazimağusa Kanalizasyonu işinin bütünü 6.000.000 Euro’ya yapılmış iken, kanalizasyonun tamiratı için ihalede verilen 20.000.000 Euro üzerinde teklifin, Kıbrıs Türk halkı için ayrılmış Mali Yardım Tüzüğü çerçevesindeki paradan karşılanacağı hasebi ile KKTC makamlarınca konu mercek altına alınmalıdır.

Geçmişte yaptığımız açıklamalarda da belirttiğimiz gibi, tamiratların çok daha ucuza ve çok daha getirimli yapılabileceği tarafımızca tespit edilmiştir. Hal böyle iken, toplum adına ayrılan kaynakların, AB kaynaklı dahi olsa, har vurulup harman savurulmasına müsaade etmeyeceğiz.”

