SAVAŞAN, DÜNYA SAĞLIK TURİZMİ FORMU’NA KATILDI

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 09:29

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamada; Savaşan’ın, 58 ülkeyi tek çatı altında toplayan, alanında en geniş uluslararası temsiliyete sahip Dünya Sağlık Turizmi Konseyi tarafından bu yıl Bakü’de gerçekleştirilen ve sağlık turizmi politikalarının belirlendiği Dünya Sağlık Turizmi Formu’na katıldığı bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Azerbaycan’ın dönem başkanlığında Bakü’de 40’dan fazla ülkenin katılımı ile gerçekleşen forma, devlet ve hükümet yetkilileri yanı sıra, diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler, acente ve hastane yöneticileri, doktorlar ile turizm profesyonellerinin katıldığı kaydedildi.

Form kapsamında GHTC 1. Dönem Genel Sekreteri Yunus Gürkan modelatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, dönem Başkanı Ruslan Guliyev, Kurucu Başkan Emin Çakmak yanı sıra Almanya’dan Dr. Lutz Lungwitz, Hırvatistan’dan Dr. Bura Miljenko, Ukrayna’dan Violetta Janyshevskaya ile birlikte Azerbaycan, Rusya, Çin, Hindistan, Polonya gibi Dünya Sağlık Turizmi endüstrisine yön veren ülkelerden uzmanlar konuşma yaptı.

Delegeler, küresel sağlık turizmi hedefleri, mevzuatlar, akreditasyon, eğitim ve araştırma, sağlık seyahatinin kapsamının genişletilmesi, markalaşma, dijital pazarlama, etik gibi konuları ele alarak yeni dönemde atılacak adımları belirledi.

Formun her yıl Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Dönem Başkanlığı’nı yürüten ülkede toplanarak, bir yıl önce belirlenen yol haritasını gözden geçirdiğini ve yeni kararlar ürettiğini belirten Dr. Ahmet Savaşan, forma bu yıl üçüncü yaş turizminin damga vurduğunu söyledi.

“2030’DA HER 7 İNSANDAN 4’Ü 65 YAŞ ÜSTÜ OLACAK”

Günümüzde her 7 insandan birinin 65 yaşın üzerinde olduğuna, 2030’a gelindiğinde ise bu oranın her 4 kişiden biri olacağının hesaplandığına dikkat çeken Ahmet Savaşan, şöyle konuştu:

“Artık, 65 yaş üzeri bireyler daha aktif olmak, gezmek, kültür sanat aktivitelerine katılmak, yeni yerler görmek, üretmek, sosyal olmak istiyor. Kuzey Kıbrıs’ın geç yetişkinlere gerek ileri aktif yaşam tatilleri, gerekse de ihtiyaç duydukları sağlık hizmetleri için sunabileceği imkanlar hem çok geniş hem de çok cazip. Konseyimiz ülkemizde bu alanın gelişebilmesi için bir yandan uluslararası platformlarda tanıtımlar yapıyor, diğer bir yandan da yasal ve alt yapısal gerekliliklerin yerine getirilmesi için projeler yürütüyor.”