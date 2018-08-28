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"SAVUNMADA BİR DUVAR DEĞİL"

Meksikalı gazeteci Hecko Flores, Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Reyes'in çok iyi bir tekniğe sahip olduğunu söyledi

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 14:32

Meksikalı gazeteci Hecko Flores, Fenerbahçe'nin yeni transferi olan Diego Reyes'i anlattı. 'Almanya'nın Sesi' radyosu editörlerinden Flores, Meksikalı stoper hakkında şunları şöyledi:

"İki ayağını da kullanabiliyor. İyi bir hava hakimiyetine sahip. Son dönemde fizik olarak güçlendi. Ama yine de zayıf sayılır. Yani savunmada bir 'duvar' değil. Hamstring kası sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'na gidemedi. Hız konusunda biraz problemli. Sakatlığı da etkiliyor. Ama Fenerbahçe'de onun da eski formunu yakalama ihtimali var elbet."

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