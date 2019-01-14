Ana Sayfa Gündem "SAYGI VE HÜRMETLE ANIYORUZ"

"SAYGI VE HÜRMETLE ANIYORUZ"

Kamu-İş, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin öncüsü Dr. Fazıl Küçük’ü 35’inci ölüm yıldönümünde saygı ve hürmetle andıklarını belirtti.

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 12:15

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Dr. Küçük’ün 35. ölüm yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Liderimiz Dr. Küçük, Kıbrıs Türklerinin en zor zamanında liderlik görevini üstlenmiş; o zorlu yıllarda inançla verdiği mücadele ile Kıbrıs Türk halkını özgür, egemen demokratik şartlarda yaşama, aydınlık ve refah günlere kavuşturmuştur” dedi.

Serdaroğlu, Dr. Küçük’ün her zaman alçak gönüllü, halkı ile iç içe, yardımsever, yüreği insan sevgisiyle dolu kişiliği ile toplumun tüm kesimleri tarafından büyük saygı ve sevgiyle karşılanan değerli bir lider olduğunu da vurguladı

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık