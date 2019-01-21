"SAYIN ÖZERSAY ÇOK KONUŞUYOR..."

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 14:16

CTP Milletvekili Doğuş Derya, BRT'de önemli açıklamalar yaptı...

Derya Vicdani ret konusunda, “ Askerlik Değişilik yasası için ivedilik alınmadı... Bunu teknik komiteye alacağız... İşin mutfağıdır... Bundan korkmamak lazım... Vicdani ret geçince, kimse askere gitmeyecek diye bir şey yok... Vicdani ret haktır, Uluslararası metinlerde tanınmıştır. Konuyla ilgili Ucuz milletyiçilik yapanlar var. Vicdani ret toplum devlet düşmanı gibi gösteriliyor. Bir kamu görevidir. Kutuplaşma olacak diye bir şey yok. Kutuplaşma üzerinden seçim hesapları yapanlar var. Bunlar ucuz siyasettir. En kısa sürede en teferruatlı bir biçimde çalışılması gerekir. Özersay bunun çalışmasını yaptı; sonra çark etti. Çalışmalar komitede nasıl seyredecek öngöremiyorum... Şu an çalıştığımız yasalar var... Kendi akışı içinde tatlı tatlı götüreceğiz. Komiteye adım atmamış vekiller “Haziran” diye tarih veriyor... Çok yoruma gerek yok... Aldığım yasaları tamamlama konusunda kararlıyım... 17 Yasa geçirdik... Yasalar arasında ayırım yapmıyorum. Öncelik diye bir şey yok... Diğerleri nasıl olduysa bu da öyle olacak...

Derya Kıbrıs Konusu bağlamında, Akıncı- Özersay tartışmalarını değerlendirerek, Özersay'ı eleştirdi...

Derya, “ Sayın Özersay gereğinden fazla çok konuşuyor... Verdiği mesajlar hükümetin içinde bulunduğıu 4 partiyi temsil etmiyor. ... CTP adına konuşması kabul edilemez. Başbakan'ın konuşması gerekir... Sayın Özersay çatı aday olmak istiyor diye UBP ile flörtleşmeleri olabilir... Yorum yapamam. Ama kamuoyu önünde CB ile istişare etmeli... Medya önünde bunu yapmasını kabul edemiyorum... Sanki kendisi bu işleri götürüyor, Akıncı'ya rağmen.... Yanlış buluyorum... Hükümet ortakları için yorum yapmam doğru değil. Sayın Başbakan'dan ricada bulunduk... Kendisi ne kadar anti federalisete ben de o kadar federalistim...” diye konuştu.

(KIBRIS POSTASI)