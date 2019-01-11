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SAYIŞTAY KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi bugün, Komite Başkanı UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplandı.

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 15:37
SAYIŞTAY KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite, gündemindeki “Lapta Belediyesi’nin 2006 Mali Yılı Genel Denetim Raporu” ve “KKTC Güvenlik Kuvvetleri Güçlendirme Kurumu’nun (Güç-Kur) 1 Temmuz 2017 – 30 Haziran 2018 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü.

Komite,  GÜÇ-KUR’la ilgili  Sayıştay Denetim Raporunu oybirliği ile onaylarken; “Lapta Belediyesi’nin 2006 Mali Yılı Genel Denetim Raporu” ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Sayıştay Başkanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yetkililer katıldı.

Sayıştay Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu, HP Milletvekili Komite Başkan Vekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

 

 

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