Seçimi kazanamayan bakanlar için düğmeye basıldı

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 16:55

Eski bakanlar hakkında polise şikayette bulunuldu!

Özersay, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimi kazanamayan bazı eski bakanların dokunulmazlık zırhlarının kalktığını ifade ederek, Dürüst ve Ertuğruloğlu hakkında devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle polise şikâyette bulunduklarını bildirdi.

Özersay, açıklamasında şunları kaydetti:

“Seçimi kazanamayan ve milletvekili olamayan bazı eski Bakanların artık dokunulmazlık zırhı olmayacak, hatta artık bu zırh yok. Bu nedenle az önce itibariyle haklarında devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle polise şikayette bulunduk. Biz söylediklerimizi, sırf söylemiş olmak için söylemedik, yapmak yönünde irademiz vardır, gereğini yapmaya devam edeceğiz.”