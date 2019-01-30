“ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ’NDE ASBEST VAR!”

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 12:29

KTAMS, sorunların çözümü yönünde gerekli adımların atılmaması halinde her türlü yasal hakkın kullanılacağı uyarısında bulundu.

“Dikkat, Şehir Planlama Dairesi Binasında Asbest Var!” pankartı önünde saat 10:00’da basın açıklaması yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, asbestli çatı, uygunsuz fiziki ve hijyen koşullar yanında dairede araç ve personel eksikliği de olduğunu, dairede temizlikçi dahi bulunmadığını savundu.



İlgili Bakanlık ile yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak istediklerini kaydeden Bengihan, “yerleşme yerlerinin kurulup gelişmesi, halkın sağlık koşullarına uygun konutlara kavuşması, doğal ve insan yapısı, çevrenin korunması, geliştirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi” yönünde hizmet veren daire personelinin, sağlıksız koşullarda çalışmasının bir ironi olduğunu ifade etti.



Geçtiğimiz yıllarda konuyla ilgili olarak defalarca ilgililerle görüştüklerini, İçişleri Bakanlığı’yla Daire’nin Lefkoşa Şubesi için yeni bina yapılacağına dair protokol de imzalandığını anlatan Bengihan, protokolün imzalanmasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen gerekli adımların atılmadığını dile getirdi.

