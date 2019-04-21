ŞEHİT CENAZESİNDE KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI!

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 15:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehir er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Törenin ardından CHP lideri bir grubun saldırısına uğradı. Arbede yaşanması üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

Güvenlik güçleri Kılıçdaroğlu'nu çevredeki bir eve götürdü. Polis, evin çevresinde toplanan kalabalığın dağıtılması için çalışma başlattı.



Polis kontrolünde bir süre evde tutulan Kılıçdaroğlu, zırhlı araçla evden çıkarıldı.

CHP'Lİ GÖK: ARBEDEDE HEPİMİZ BİR YERE SAVRULDUK

CHP'li Levent Gök, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin, "Yaşanan arbedede hepimiz bir yere savrulduk. Kemal bey iyi, güvenli bir yere alındı. Soğukkanlı olmalıyız. Genel başkanımız bir açıklama yapacaktır" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

ANKARA VALİLİĞİ: YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Ankara Valiliği, Kılıçdaroğlu'na saldırı olayıyla ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurdu.



Valilik açıklamasında, "Çubuk ilçemizde icra edilen şehit cenazesi töreninde CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik müessif protesto eyleminin önlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi.

VALİ ŞAHİN: HERHANGİ BİR GÜVENLİK SORUNU YOK

Ankara Valisi Vasip Şahin, NTV canlı yayınında "Gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Herhangi bir güvenlik sorunu yok. Bu konuyla ilgili sorumlular hakkında gerekli işlemler başlatıldı. Kılıçdaroğlu ile arkadaşlarımız temas halinde" diye konuştu.

CHP'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

CHP'de olağanüstü toplantı çağrısı yapılarak CHP'li yönetici ve vekiller Ankara'ya çağrıldı.