SEL FELAKETİYLE İLGİLİ İLK TOPLANTI YAPILDI

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2019 Perşembe 19:46

Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite, gündemindeki, “Çalışma Yöntemlerinin Belirlenmesi” konu başlığıyla ilgili olarak ilk toplantısını yapıp, konuya ilişkin çalışma yöntemlerini belirledi. Komite, araştırma konusuna ilişkin çalışmalarına ilerleyen toplantılarında da devam edecek.

Girne-Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları İle İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi toplantısına, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da katılıp, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığında toplanan Komite’ye, UBP Milletvekili ve Komite Başkanvekili Hamza Ersan Saner, Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner’in yanısıra UBP Milletvekili Özdemir Berova da katıldı.