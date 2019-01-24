Ana Sayfa Gündem "SENDİKALAR UYUYOR"

"SENDİKALAR UYUYOR"

BRT’de yayınlanan “Sabah Haber” programına katılan TKP-YG Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı sendikaların uyuduğunu ifade ederek, “sendikaların yapılan zamlar zinciri karşısında eylem yapması gerektiğini ama kılını kıpırdatmadığını” söyledi.

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:30

Çakıcı, defalarca Sendikal Platform’a haber gönderdiğini ifade ederek, yapılan zamlardan dolayı eyleme geçmeleri gerektiğini söylediğini anlattı ancak sendikaların hareket geçmek konusunda tutuk davrandığını ifade etti.

Fransa’da bir tek mazot zammı nedeniyle sarı yeleklilerin büyük eylemler gerçekleştirdiğini anımsatan Çakıcı, KKTC’de defalarca iğneden ipliğe her şeye zam geldiğini ancak sendikaların oralı olmadığından yakındı.

Çakıcı, sendikalar içerisinde Cumhuriyetçi Türk Partisi ve TDP’nin temsilcilerinin bulunduğunu bu nedenle de sendikaların hükümetin icraatlarına karşı ses çıkaramadığını ifade etti.

(K.POSTASI)

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık