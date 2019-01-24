"SENDİKALAR UYUYOR"

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:30

Çakıcı, defalarca Sendikal Platform’a haber gönderdiğini ifade ederek, yapılan zamlardan dolayı eyleme geçmeleri gerektiğini söylediğini anlattı ancak sendikaların hareket geçmek konusunda tutuk davrandığını ifade etti.

Fransa’da bir tek mazot zammı nedeniyle sarı yeleklilerin büyük eylemler gerçekleştirdiğini anımsatan Çakıcı, KKTC’de defalarca iğneden ipliğe her şeye zam geldiğini ancak sendikaların oralı olmadığından yakındı.

Çakıcı, sendikalar içerisinde Cumhuriyetçi Türk Partisi ve TDP’nin temsilcilerinin bulunduğunu bu nedenle de sendikaların hükümetin icraatlarına karşı ses çıkaramadığını ifade etti.

(K.POSTASI)