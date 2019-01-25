SENNAROĞLU, EV ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 13:33

Büyükkonuk Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sennaroğlu, ziyaretlerinde, halkın sorunlarını dinledi.



Geçtiğimiz günlerde Tuzluca köyünde rüzgâr ve şiddetli yağışlar nedeniyle hasara uğrayan ailelere de ziyaret gerçekleştiren Sennaroğlu, yıkılan ağılları da yakından inceleyerek hasarın tespiti konusunda bilgi aldı.



Sennaroğlu, yaşanan doğal felaketin boyutu noktasında zarar gören ağıllar için Belediye olarak üstlerine düşen görevi yapacaklarını ifade etti.



Ayrıca hasta yatağında ziyaret ettiği vatandaşlarla sohbet ederek, onların ihtiyaçları konusunda istişare eden Sennaroğlu, Belediye olarak sağlık ekiplerinin düzenli olarak yaşlılara evlerinde hizmet verildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:



“Yaşlılarımız bizim her şeyimizdir, onların sağlıklı ve rahat bir yaşam sürmeleri için elimizden gelen desteği ve yardımı yapıyoruz. Sorunlarını yakından dinleme fırsatı bulduğumuz vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek, gereken hizmeti vermeye çalışıyoruz. Amacımız herkesin sorununa bire bir müdahale ederek, bu sorunları en aza indirmektir. Bu şekilde hem belde halkımız rahatlayacak hem de belediyemiz daha sistemli ve rantabl bir hizmet verecektir”.