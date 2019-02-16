ŞENOL GÜNEŞ'TEN MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI...

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 09:30

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti ve bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sarı kart gören Adem Ljajic, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Şenol Güneş, Milli Takım teknik direktörlüğü teklif edildiği takdirde sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğini söyledi. Şu anda Beşiktaş'ın çalışanı olduğunu dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Böyle bir durum olduğunda sezon başı anlaşabileceğimi söyledim. Kulüpte buna izin ve onay verdiği için bir sorun yok gibi görünüyor. Yakın bir zamanda federasyondan resmi bir şey gelirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendirilecek durumdur. Bugün için anlaşma yok. Olduğu zaman açıklarız. Bu tip görüşmeler oldu. Olabilir, bekliyoruz."

Yeni Malatyaspor'un zorlu bir takım olduğuna vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Zor bir takımla oynadık. Kendi sahasında az maç kaybetmiş, az gol yiyen bir takım. Savunmadan ziyade hücum özellikleriyle ön plana çıkan bir takımdı ama Kamara, Bifouma gibi eksik oyuncuları vardı. Bu onları olumsuz etkilemiş olabilir" dedi.

Adem Büyük'ün kırmızı kart görmesine ilişkin açıklama da yapan Güneş "Rakibin 10 kişi kalmasını 2. yarı başında iyi değerlendirdik. Bir ara farka gidecek maç beraberliğe geldi, sonra tekrar golü bulduk. Bugün hem basit gol kaçırma hem de basit gol yeme örnekleri gösterdik" ifadelerini kullandı.

Hatalar yaptıklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı "Sonuçta Malatya'yı böyle kritik bir dönemde Malatya'da yenmek bizim için önemliydi ama hatalarımızı da düzeltmemiz gerekiyor. Kaçırdığımız gollerden sonra hayıflanmak yerine herkes görevini yapmalı. Kazandığımız için rahat konuşuyoruz ama bugün birçok oyuncunun hayatını etkileyecek durumda olabilirdi maç sonu. Kazanmamıza rağmen ders çıkarabilmeleri gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşen Ljajic'in kartını da yorumlayan Güneş "Ljajic'in kartı kabul edilebilir bir şey değil, olmaması gereken bir karttı. Oyunu ortaya getirip kendi moralimizi ve sinirlerimizi bozuyoruz. Oyuncular kimse üzülmesin diye oynamalılar" ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, Yeni Malatyaspor'un başarılı bir sezon geçirdiğini belirtti.

Yeni Malatyaspor'un iyi bir takım olduğunu söyleyen Güneş, "Rakibin özellikle önde yetenekli oyuncuları var. Bazı oyuncularının eksik olması onları etkilemiş olabilir. Savunmada az gol yiyen, az mağlup olan, dirençli, savaşçı bir takımla oynadık. Maça iyi başladık. 2-3 pozisyonda topu iyi kullansaydık golü erken bulabilirdik. Olmadı, daha sonra rakibimiz oyuna ortak oldu. Kırmızı karttan sonra oyun lehimize gelişti. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bazı eksikliklerimiz vardı bunları doğru bulmuyorum ama oyuncularımı böyle bir deplasmandan 3 puan aldıkları için kutluyorum. Hatalarının hesabını da birlikte soracağız." değerlendirmesinde bulundu.

"ANORMAL ŞEYLER OLUNCA NORMAL DURULMASI DOĞAL DEĞİL"

Maç içerisindeki gergin tavrıyla alakalı soru üzerine Güneş, şöyle konuştu:

"Sahada anormal şeyler olunca insanın kenarda normal durması doğal değil. İkinci yarının başında 3 dakikada 3 gol kaçırdık. İkinci golü atıp oyunun kopması gereken yerde beraberlik golünü yedik. Sakin kalmaya çalışıyorsun ama saha içerisinde adrenalin yükselmesi oluyor. Kabul edilebilir bir taraf yok, sinirliydim. Gol kaçırmak veya yemekten çok basit top kayıpları yaptık. Bazı oyuncular kendi adına oyunu kurmak isterken topu rakibe verip onları oyuna ortak etmiş oldu. Buna sinirlendiğim doğrudur."

"LJAJIC, KAGAWA'NIN ÖNÜNDE"

Adem Ljajic'in Shinji Kagawa'ya göre önde olduğunu belirten siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, "Fiziksel ve oyun performansı olarak Adem Ljajic çok önde. Kagawa'yı da görmek için oyuna aldım ama beklediğimin altında oynadı. Bir ara sahada 10'a 10 kaldık. Skor ne olursa olsun kendini göstermesi ve oyunu yönetmesi gerekiyordu. Yetenekleri var ama verim çok önemli. Hafta içerisinde oynayıp oynamayacağına bakarız." diye konuştu.

Güneş, Adem Ljajic'in gördüğü sarı kartla ilgili, "Golü attığın pozisyonda gereksiz kart görüp takım 10 kişi kalıyorsa bunun cezası var ama bu yetmiyor. Bir oyuncuyu oynatmadığın zaman morali ve sinirleri bozuluyor. Bunu kabul etmiyor ama kendisi böyle bir hata yaptığı zaman biz ne yapacağız? Nasıl sakin kalacağız? Mümkün mü? Hata yapmıştır." ifadelerini kullandı.

"KAZANMAMIZDA HAKEMİN ETKİSİ OLMADI"

Hakem kararlarıyla ilgili yorum yapmayacağını dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Hakemin bugünkü skorun lehimize olmasında katkısı olmadı. Zaten olmasını da istemem. Sistemi düzeltmek için federasyon gereğini yapacaktır. Yusuf Namoğlu hizmet etmiştir. Yeni bir MHK kuruldu. Bakıp göreceğiz. Herkesin beklentisi adalet içerisinde hakemlerin maçları iyi ve tarafsız yönetmesi. Hakemler hata yapsa bile niyet okumayı yapmayalım, bunda bocalıyoruz. Yeni bir yönetim yapmak doğru. Yeni bir heyecanla, vizyon çizmek istiyorsak herkesin buna katılması lazım. Son haftalarda herkes giden maça değil gelecek maça yatırım yapmak istiyor. Kazananlar ve kaybedenler var, bu da doğru değil. "

Fenerbahçe derbisinde Quaresma'ya görev verip vermeyeceğiyle ilgili soru üzerine ise Güneş, "Kimlerin oynayacağı, kimlerin burada kalacağı, kimlerin gideceği hiç belli olmuyor. Onun için bir şey söyleyemem. Oyuncular burada kalırsa hafta sonuna kadar bu oyuncularla devam edersek oyuncuların da form grafiğine inanırsam oynatırım. Lens maça iyi başladı. Gol pozisyonunda kaleye atması gerekirken pas verdi. İyi presler yaptı. Kendisinden daha çok şey bekliyordum çünkü bana göre rakibin en zayıf yeri o taraftı. Daha iyi kullanabilirdik. Gol kaçırmak da yemek de önemlidir. Ama öncesindeki düşüncem Quaresma'yı oyuna koymaktı." diyerek sözlerini tamamladı.