ŞENTOP, BOĞAZ ŞEHİTLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Giriş Tarihi: 6 Mart 2019 Çarşamba 08:54

Şentop, Boğaz Şehitliği anıtına çelenk sunup, saygı duruşunda bulundu ve şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktıktan sonra anıt özel defterini imzaladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a milletvekillerinden oluşan heyeti eşlik etti.

Ziyaret sırasında Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da hazır bulundu.

Törende, 301 Türk Silahlı Kuvvetleri şehidi ile 28 mücahit şehidi için dua okundu.

ANIT ÖZEL DEFTER

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, anıt özel defterine şunları yazdı:

"Büyük Türk milletinin kahraman evlatları aziz şehitlerimiz, Kıbrıs Türk'ünün varlığına ve hürriyetine kast etmeye kalkanlara karşı canlarınızı siper ederek kutsal şehadet mertebesine eriştiniz. Cesaret ve kahramanlığınız şanlı tarihimizdeki müstesna yerini daima muhafaza edecektir. Uğruna can verdiğiniz bu vatan toprağında hayat bulan kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti her geçen gün kökleşmekte, geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Türkiye büyük millet meclisi, haklı davasında KKTC ve Kıbrıs Türk'ünün yanında olmaya devam edecektir. Kıbrıs Türk'ünün haklı davası için verdiğiniz mücadele ile kazanılan bu özgürlüğün ilelebet devam ettirileceğine inancımız tamdır. Hepinizi Şükran ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."