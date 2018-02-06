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Serhan Çakır’a ait araç yakıldı

Lefkoşa’da dün akşam Kızılbaş’ta Başak Sokak’ta bir apartmanın önünde park halinde bulunan Serhan Çakır’a ait araç, meçhul şahıslar tarafından muhtemelen üzerine yanıcı madde dökülmek suretiyle yakılarak hasara uğratıldı.

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2018 Salı 19:48
Serhan Çakır’a ait araç yakıldı

LEFKOŞA’DA ARAÇ YAKILDI

Lefkoşa’da dün akşam Kızılbaş’ta Başak Sokak’ta bir apartmanın önünde park halinde bulunan Serhan Çakır’a ait araç, meçhul şahıslar tarafından muhtemelen üzerine yanıcı madde dökülmek suretiyle yakılarak hasara uğratıldı.

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