Serhan Çakır’a ait araç yakıldı

LEFKOŞA’DA ARAÇ YAKILDI
Lefkoşa’da dün akşam Kızılbaş’ta Başak Sokak’ta bir apartmanın önünde park halinde bulunan Serhan Çakır’a ait araç, meçhul şahıslar tarafından muhtemelen üzerine yanıcı madde dökülmek suretiyle yakılarak hasara uğratıldı.
LEFKOŞA’DA ARAÇ YAKILDI
Lefkoşa’da dün akşam Kızılbaş’ta Başak Sokak’ta bir apartmanın önünde park halinde bulunan Serhan Çakır’a ait araç, meçhul şahıslar tarafından muhtemelen üzerine yanıcı madde dökülmek suretiyle yakılarak hasara uğratıldı.
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