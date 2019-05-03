SERİN VE NEMLİ HAVA SÜRECEK...

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma 14:37

Daireden yapılan açıklamaya göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 27 – 30, sahillerde 23 - 26 santigrat dereceye kadar yükselecek. Pazartesi günü ise iç kesimlerde 31 – 34, sahillerde 25 – 28 santigrat derece dolaylarında seyredecek.

Buna göre yarın hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Pazar parçalı çok bulutlu yer yer hafif yağmurlu, Pazartesi parçalı zamanla az bulutlu, Salı az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, Çarşamba parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu,Perşembe az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, Cuma parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette Pazar ve Pazartesi günleri ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.