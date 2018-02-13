Sevgililer gününde senfoni konseri

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 16:03

SENFONİ’DEN “SEVGİLİLER GÜNÜ KONSERİ”

CSO’NUN BİR SONRAKİ KONSERİ 20 ŞUBAT SALI AKŞAMI… KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO) dün akşam “Sevgililer Günü Konseri” verdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde yer alan konseri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile eşi Meral Akıncı da dinledi. Konserde Ali Hoca şefliğinde toplam 16 parça icra edildi.

BİR SONRAKİ KONSER 20 ŞUBAT SALI KKTC CSO Sevgililer Günü konserinin ardından 20 Şubat Salı Akşam “Şubat Konseri” ile Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde oda müziği konseri gerçekleştirecek. Şubat Konserinde 2017 Grammy ödüllü Kinan Azmeh ile uzun yıllardır ülkeye gelen Apple Hill Sting Quartet bu kez ilk defa bir orkestra ile performans sergileyecek.