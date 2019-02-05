SEVİMLİ DOSTLAR KIBRIS'TA...

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2019 Salı 10:54

Eğitici, öğretici şarkıları ve eğlenceli maceralarıyla her zaman iyiyi ve doğruyu öğreten, kendi alanında Youtube’da çocukların en çok izlediği kahramanlar olan ve Türkiye’nin önde gelen okullarında çocuklara gösterilen Sevimli Dostlar, şimdi BKM Mutfak organizasyonu ile tiyatro sahnesine taşınıyor.



Kahramanlarımızdan Kerem (5) uyumak üzere yatağında Sevimli Dostlar oyuncakları ile oynarken kendini dev bir ekranın içinde bulur. Sevimli dostlar; Nil, Mert, Unutkan Balık ve Şaşkın Ördek de oradadır. Biraz önce oynadığı oyuncakları canlı görmek Kerem’i heyecanlandırdığı kadar, çok mutlu da etmiştir.





Sevimli Dostlar’ın harika şarkıları eşliğinde bir macera yaşarlar. Kerem kendine neler yapabildiğini, birlikte olunca başarabilecek çok şeyler olduğunu öğrenir.



Kendini yatağında bulduğunda ise annesi ondaki bu değişime inanamaz. Kerem artık Sevimli Dostlar’dan öğrendikleriyle kendine çok daha güvenen ve yetebilen bir çocuktur.

BİLETLER DENİZ PLAZA'LARDA



Mağusa // 9 Şubat Cumartesi

1. Seans: 17.00



Lefkoşa // 10 Şubat Pazar

1. Seans: 11.00

2. Seans: 14:00

3. Seans: 17.00