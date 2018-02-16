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SGK BÜYÜK BİR YANLIŞA İMZA ATTI BÖYLE GİDERSE BATMAYA MAHKUM OLACAK !

SGK Çok büyük zarar görüyor.Türkiye Genelinde Kronik Şeker Hastası olan Vatandaşlar Sağlık Bakanını uyardılar.İnsülin'e bağlı olan Şeker Hastaları Kullanmış oldukları İnsülin için Devlete büyük zarar verdiğini söylediler.Elinde İnsülin olan Hastalar Sağlık Ocaklarına Bitmiş olan İnsülin İğnelerini yazdırmaya gittiklerinde Eczaneler İnsülin yazdırmadan İğne ucu vermiyorlar.

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma 23:39
SGK BÜYÜK BİR YANLIŞA İMZA ATTI BÖYLE GİDERSE BATMAYA MAHKUM OLACAK !

"Sağlık Bakanı bu yanlışa Dur demeli"

SGK Çok büyük zarar görüyor.Türkiye Genelinde Kronik Şeker Hastası olan Vatandaşlar Sağlık Bakanını uyardılar.İnsülin'e bağlı olan Şeker Hastaları Kullanmış oldukları İnsülin için Devlete büyük zarar verdiğini söylediler.Elinde İnsülin olan Hastalar Sağlık Ocaklarına Bitmiş olan İnsülin İğnelerini yazdırmaya gittiklerinde Eczaneler İnsülin yazdırmadan İğne ucu vermiyorlar.

Şeker Hastası olan bir Hasta elinde 4 kalem İnsülin olmasına rağmen yazılan İnsülin İğne uclarını  vermediler.Çok yanlış bir karar alan SGK Batmaya Mahkumdur dediler.Elimde çok sayıda İnsülin var İğne ucu vermedikleri için mecbur olarak Sağlık Ocaklarına İnsülin yazdırıyoruz ama Tarihi geçmiş İnsülin!leri Çöpe atmak zorunda kalıyoruz buda SGK büyük ölçüde zarar getiriyor.

Elimde İnsülin varken neden bir İnsülin yazdırmak zorunda kalıyoruz Sizin anlayacağınız Eğer İğne ucu bittiyse mecbur İnsülin yazdırıyorsunuz.Bu Devlete Günah değilmi ? Kamu'da Çalışan Memurların ve yetkili Müdürlerin Kanunlarla ilgili kimse ne yaptığını bilmiyor.Ortada Eczacı'lar kazanıyor  SGK Kurumu Batıyor.Bir An önce Bu yanlıştan geri dönmeliler.

ÖZEL HABER METİN DURMAZ

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