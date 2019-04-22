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SİBEL CAN 4 MAYIS'TA LES AMBASSADEURS'DA...

Sibel Can, 04 Mayıs Cumartesi, Les Ambassadeurs Hotel & Casino'da dinleyicilerle buluşacak.

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 11:11
SİBEL CAN 4 MAYIS'TA LES AMBASSADEURS'DA...
"Yeni Aşkım" albümüyle satış rekorları kıran ve artık klasikleşmiş şarkılarıyla Türk halkının en sevdiği isimlerden biri olan ünlü sanatçı Sibel Can, 04 Mayıs Cumartesi, Les Ambassadeurs Hotel & Casino'da dinleyicilerle buluşacak. 

Sahnedeki dansları, kostümleri ve muhteşem sesiyle konuklara her daim bir müzik ziyafeti yaşatan Sibel Can, Türk Sanat Müziği’nden türkülere, Karadeniz ezgilerinden en sevilen şarkılarına dek geniş repertuvarıyla müzikseverlerin kulaklarının pasını silecek.     Rezervasyon: +90 548 874 77 77   İNFO: http://lesahr.com/tr  
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