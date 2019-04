SİGARA DENETİMLERİNDE 27 İŞ YERİNE CEZA

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 07:52

Yasaya uymayan 5 vatandaşa da ceza yazıldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bakanlığa bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleri, 44/ 2008 Tütün Ürünlerinden Korunma ve Denetim Yasası uyarınca 2019 Ocak ve Mart aylarında restoran, bar, otel ve casino gibi işyerlerinde denetim yaptı.

Sigara denetimlerinde şu iş yerlerine ceza kesildi:

“Hangover Cafe Bar and Restoran, The Quote Cafe and Bar, Lou Cafe, Samanyolu Cafe, Beirut Xpress Restoran, Cadde Mutfak Restoran, Coachella Cafe& Bar, Passage Lounge Bar Sisha, Muhabbet Cafe, Pakistan Bakkaliyesi, Sarayönü Market, Cypro Investment Trading, Cafe Okka, Cafe No: 8, The Coffee Factory, ŞapQa Cafe and Nargile, Mardo Dondurma, Merit Lefkoşa Casino, Le Chateau Romance, Bizim Meyhane, Mezze Meyhane, Nuh’un Gemisi Hotel &Casino, Missina Restoran, Punjab Restoran, Four Line Trading, Cafe Deyiz ve Mouflon Cafe.”

Bakanlık, denetimlere devam edildiğini belirtti.