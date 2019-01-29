SİLAH DEĞİL, ÇAKMAKMIŞ!

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 09:28

Poliste tutuklu bulunan zanlı Dursun Ali Sevindik ve çakmak silahı saklaması için yardım ettiği söylenen zanlılar Nargiza Sultanova ve Gozel Hudargenova aleyhilerine dava okunarak, serbest bırakıldı.



Olay, 24 Ocak 2019 tarihinde Lefkoşa'da Osman Paşa Caddesi Dereboyu üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanı içerisinde Lefkoşa'da sakin Zanlı Dursun Ali Sevindik’in kavga ettiği bir esnada tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca sanılan çakmağı, tasarruf edip taşıdıktan sonra olay yerinden ayrılıp saklaması için Lefkoşa'da sakin kız arkadaşi olan zanlı Nargiza Sultanova ve onun kızı olan zanlı Gozel Hudargenova'ya vermesiyle gerçekleşmişti.

(STAR KIBRIS)