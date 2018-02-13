Silahla yakalanan zanlı ceza aldı

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 15:20

Kuzey Kıbrıs’a ithali yasak tabanca ithal ederek 8 adet canlı mermi ile birlikte aracında taşıyan sanık Ahmet Tepeci hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıkladı, Tepeci 18 ay hapse gönderildi…

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye 2014 yılı Temmuz ayı içerisinde ithali yasak olan 7.65 mm çapındaki tabancayı ithal eden ve 8 adet canlı mermileri ile birlikte aracında taşıyan sanık Ahmet Tepeci hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı.

“Kanunsuz ateşli silah ithal etmek”, “Kanunsuz ateşli silah taşımak”, “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma” ve “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Tepeci, 18 ay happis cezasına mahkum edildi. Bin Euro karşılığında tabanca almıştı... Sanık Ahmet Tepeci, 7 Temmuz 2014 tarihinde Akyar Kara Giriş Kapısı yakınlarında tel boyunda ithali yasak olan 7.65 mm çapındaki tabanca ve şarjörünü Güney Kıbrıs’ta yaşayan Ali isimli kişiden Bin Euro karşılığında alarak KKTC’ye ithal etmişti.

10 Temmuz 2014 tarihinde, sanık Tepeci’nin aracında kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, sanık Tepeci’nin aracını tespit ederek durdurmuş ve arabada yaptıkları aramada sürücü koltuğunun altındaki gizli bölmede tabanca, şarjör ve 8 adet canlı mermi bulmuşlardı.

Konu tabanca ve mermiler hakkında izahat istendiğinde ise sanık “Güvenliğim için taşıyorum” demişti. Sağer: “Önemli ölçüde tehlike uyandırır...” Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer, sanık Ahmet Tepeci’yi aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Yasaya bakıldığında sanığın mahkum olduğu “Ateşli silah ithal ve tasarruf” suçları için 7 yıla kadar, “Kanunsuz ateşli silah taşıma” suçu içn 10 yıla kadar ve “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarruf” suçları için ise 7 yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü belirten Sağer, sanığın mahkum olduğu “Kanunsuz ateşli silah ithal, tasarruf ve taşıma” ve “Kanunsuz patlayıcı madde tasarruf ve taşıma” suçlarının tehlike suçu olarak tanımlanan türde suçlar olduğunu vurguladı. Sağer, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufunun başlı başına önemli ölçüde tehlike uyandırdığını belirterek, bu tür saldırı araçlarının varlığının vatandaşların barış içinde kendi haklarını kullanmaları için gereken sakin atmosferi zehirlediğini ifade etti.

Sağer, sanığın ülkemize yasa dışı olarak ateşlemeye hazır bir şekilde tabanca ithal etmesinin ve bu tabanca ile birlikte 8 adet canlı mermiyi yanında taşımasının endişe verici olmakla birlikte sanığın bunları “Güvenliğim için taşıyorum” demesinin aslında gerekmesi halinde sanığın konu tabancayı kullanmaya hazır olduğunun da bir göstergesi olduğunu belirtti. Kamu menfaatini ön planda tutarak bu tür suçları işleyenlere veya işleme eğiliminde olan kişilere etkin ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirten Sağer, sanığı 18 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

Kaynak: Yenidüzen