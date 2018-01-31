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Sivasspor kimi aldı ?

Başkan Mecnun Otyakmaz, 27 yaşındaki siyahi oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını duyurdu.

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 21:59
Sivasspor kimi aldı ?

Devre arasında Kardemir Karabükspor’dan Papp ve dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncu Robinho’yu renklerine katan Demir Grup Sivasspor, ara transferin bitmesine 1 gün kala, bir oyuncuyu daha renklerine bağladı. Ara transfer döneminin başlangıcından bu yana görüşmeler yapılan Senegalli ofansif orta saha oyuncusu Henri Saivet ve kulübü Newcastle United ile anlaşan kırmızı-beyazlılar, futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. Başkan Mecnun Otyakmaz, 27 yaşındaki siyahi oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını duyurdu.

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