Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi'den sürpriz ziyaret

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 17:41

SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI BAŞKANI C TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI ŞAHALİ’Yİ ZİYARET ETTİ

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’yi ziyaret etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Şahali, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, işbirliğini geliştirme yönünde yapılabilecek projeler olduğunu söyledi. Şahali, ülkede olası orman yangınlarıyla mücadele konusunda Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’yla işbirliği içinde hareket edilmesinin önemine işaret etti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi de, önceki dönemlerde bakanlıkla işbirliği içerisinde çalıştıklarını, bundan sonra da işbirliğini geliştireceklerine inandığını dile getirdi. Çelebi, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da belirtti.