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"SİVİL VİCDANİ RET YASASI HEMEN ŞİMDİ"

“Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi”, Meclis önünde eylem ve basın açıklaması yaparak; hükümetten, vicdani ret ile ilgili yasa tasarısını bugün Meclis Başkanlığına sunmasını istedi.

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2019 Pazartesi 14:00

İnisiyatif üyeleri ve destekçilerinden oluşan bir grubun Cumhuriyet Meclisi önündeki eylemi sırasında, "Sivil vicdani ret yasası hemen şimdi" pankartı açıldı.

Eylem sırasında “Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi” aktivisti Murat Kanatlı bir konuşma yaptı.

Kanatlı, yaptığı konuşmada, Başbakan Tufan Erhürman'ın vicdani ret ile ilgili yasa tasarısını Meclise sunacağını söylediğini ve kendilerinin de bugün bu yasa tasarısının Meclis Başkanlığına iletilmesi ve prosedürün başlamasını beklediklerini belirtti.

Kanatlı, yasa tasarısının Meclis Başkanlığına sunulması ve resmî gazetede yayınlanması ile sürecin hızla başlamasını ve tasarının görüşülmesini istediklerini ifade ederek, yasa tasarısının olumlu bir adım olduğunu, sıkıntılı alanlar bulunduğunu, ancak uluslararası kriterlere hassasiyet duyduklarını dile getirdi.

Kanatlı, Meclisteki komite çalışmalarına; gerekli görüş ve hassasiyetlerini ortaya koyabilmek için davet beklediklerini de dile getirdi.

Kanatlı, Meclis Başkanı Uluçay’ın kendilerine, bugün veya yarın taslağın Meclis Başkanlığına sunulmasını beklediklerini ilettiğini ifade ederek, yarın 13.00-14.00 saatleri arasında yine Meclis önünde beklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Askeri Mahkemede yargılanan Halil Karapaşaoğlu'nun sürecini de yakından takip ettiklerini ve bu konuda hassas ve sağduyulu olunmasını beklediklerini söyleyen Murat Kanatlı, sürecin olumlu tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

Kanatlı, kendilerine bu süreçte destek veren herkese teşekkür etti.

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