"SİYASAL EŞİTLİK TEMEL PARAMETRE”

Kıbrıs konusunda BM kararları doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulmak gerektiğine işaret eden Yunanistan Başbakanı Aleksiz Çipras ise Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB'nin normal bir üyesi olarak var olması gerektiğini belirtti. Erdoğan ile Çipras, görüşmelerinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında Kıbrıs konusu ve iki ülkeyi ilgilendiren konularda değerlendirmelerde bulundu. Kıbrıs konusunun da ana başlıkları arasında yer aldığını ifade eden Erdoğan, "İçinde bulunduğumuz istişare sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Taraflar yeni bir müzakere sürecine başlamadan ortak bir vizyon, yol haritası belirlemelidir. Neyin nasıl müzakere edileceği, önceden net olmalıdır. Türkiye için Kıbrıs Türkleri'nin siyasi eşitliği temel parametredir. Hangi çözüm modeli olursa olsun bu zaruret gözetilmelidir." dedi.

ERDOĞAN"AB SORUMLULUKLARINI HAYATA GEÇİRMEMİŞTİR"

Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, Türkiye olarak Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet temelinde, barışçıl şekilde çözülebileceğine inandığını belirtti.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir ve Selanik arasında yolcu ve yük taşıma imkanı sağlayacak deniz seferlerinin başlatılması, İstanbul ve Selanik arasında hızlı demiryolu hattı kurulması ve İpsala Kipi Gümrük Kapısında ikinci köprünün tamamlanmasına dair projeleri görüştük." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Yunanistan'dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemesidir. Görüşmelerde, FETÖ'cü darbecilerin ülkemize iadesine yönelik beklentilerimizi, Yunanlı dostlarımızın bir kez daha dikkatine getirmiş olduk." diye konuştu.

Açıklamasında vize serbestisi konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği, başta vize serbestisi olmak üzere 18 Mart Mutabakatından doğan sorumluluklarını hayata geçirmemiştir. Biz nasıl sözlerimizi tutuyorsak, Avrupa Birliği tarafının da ahdine vefa göstermesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Basın toplantısında konuşan Erdoğan'ın sözlerinden satır başları şöyle:

"Ticari ve ekonomik münasebetlerde geldiğimiz nokta hedeflerimizin çok altında. Ancak ticaret hacmimizi bugün 3.5 milyar euro düzeyinde tutuyoruz. Ki bu iki ülke arasında arzu edilen bir seviye değil, bunu daha yüksek bir seviyeye çıkarmamız gerekir.

İstanbul - Selanik arasında tren hattı ve feribot seferleri üzerine görüştük.

Yunanistan aramızdaki meselelerin barışçıl olarak düzelebileceğine inanıyorum.

Yunanistan'da yaşayan soydaşlarımız ve Rum kökenli vatandaşlarımız işbirliği vesilesidir. Azınlıklarımız bizler için bir köprüdür.

(Kıbrıs) Ortak bir vizyon, yol haritası belirlenmelidir. Neyin nasıl müzareke edileceği net olmalıdır. Kıbrıs'ta ortak bir vizyon ortaya koyulmalı. Kıbrıs Türklerinin siyasal eşitliği temel parametredir.

Yaklaşık 4 milyon mülteci ülkemizdedir. Şu ana kadar yaptığımız harcamalar 35 milyar doları aşmış vaziyette.

Türkiye tüm yükümlülüklerini yerine getirdi, getirmeye de devam ediyor. Geri kabul meselesi AB'de sağlıklı bir şekilde uygulanmıyor.

Avrupa Birliği, başta vize serbestisi olmak üzere 18 Mart Mutabakatından doğan sorumluluklarını hayata geçirmemiştir. Biz nasıl sözlerimizi tutuyorsak, Avrupa Birliği tarafının da ahdine vefa göstermesini bekliyoruz.

Yunanistan'dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemesidir.

Görüşmelerde, FETÖ'cu darbecilerin ülkemize iadesine yönelik beklentilerimizi, Yunanlı dostlarımızın bir kez daha dikkatine getirmiş olduk.

FETÖ'cü darbecilerin ülkemize iadesi ile ilgili Yunanistan'dan daha çok işbirliği bekliyoruz."

ÇİPRAS: “SORUNLARA DİYALOGLA ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da konuşmasında, Türkiye'yle bölgedeki sorunlara mahkum olmak niyetinde olmadıklarını ve sorunlara diyalogla çözüm bulmaya çalıştıklarını belirtti.

Çipras, "(Türkiye'yle) Güvenlik konularındaki işbirliğimizi güçlendirme konusunda mutabık kaldık. Ege'deki gerginliği azaltma, güven arttırıcı adımların atılması konusunda hem fikir olduğumuzu karşılıklı olarak gördük" diye konuştu.

Yunanistan Başbakanı Çipras, "(Erdoğan'la) İletişim kanalının açık kalmasından son derece memnunum. Bu sayede daha yapıcı adımlar atabiliriz." ifadelerini kullandı.

Çipras’ın konuşmasının satır başları:

"Bizim aramızdaki diyalog her zaman samimi bir diyalogtu. Bölgemiz açısından da son derece önemli bir diyalog.

Yunanistan ve Türkiye olarak yeni bir strateji oluşturulmasına katkıda bulunduk. İki ülke arasındaki ilişkilerde pozitif bir gündem oluşturmayı başardık.

Ege Denizi'nde gerginliğin azaltılması konusunda diyalogu destekledik.

Kıbrıs müzakerelerinde çözüme çok yaklaştık. Ancak malesef ülkenizdeki talihsiz darbe girişimi ortaya çıktı. Bu gelişmeler bizim pozitif yönde ilerlememize engel teşkil etti.

Biz Yunanistan olarak her türlü darbeyi kınıyoruz.

Malesef daha sonraki dönemde engel teşkil eden bazı durumlar ortaya çıktı. Maalesef ülkede ihlallerin arttığını gözlemledik, hava sahasının ihlallerinde bir artış tespit ettik. Bu kısır döngünün kaderimiz olduğunu söyleyebilirdik, ancak öyle yapmadık. Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde görüyoruz ki ne siz ne de biz hiçbir şekilde kadercilik yapmıyoruz.

(Türkiye'yle) Bölgemizdeki sorunlara mahkum olmak niyetinde değiliz. Sorunlara diyalogla çözüm bulmaya çalışıyoruz.

Bizim diyalog kanallarımız her zaman açık olmalı. Ben de kendi çapımda bir rekor kırdım. Türkiye'yi 4 kez başbakan olarak ziyaret ettim.

Bugün yaptığımız görüşmede, ileriye dönük adımlara devam etme kararı aldık. İki ülke savunma bakanları arasında gerçekleştirilecek olan görüşmelerde bu adımlar devam edecek. Bu ön koşulların oluşturulmasından sonra inanıyorum ki biz ilerleme kaydedeceğiz. Ege'deki sorunları çözebilmek adına.

Kıbrıs konusunda BM kararları doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulmak zorunda olduğumuzu söyledim. Federal Kıbrıs Cumhuriyeti AB'nin normal bir üyesi olarak var olmalı. İnanıyorum ki geçmişte yapılan bazı hataları tekrar etmekte fayda yok. Dolayısıyla bir ön hazırlık görüşmelerinin yapılmasını önerdim.

Doğu Akdeniz'de hukuka saygı gösterilmesi konusuna değindim. Hali hazırda bazı enerji projelerinde işbirliği yapıyoruz, bunu daha ileriye götürebiliriz. Yine görüşmelerimizde pozitif gündemi hakim kılmak istiyoruz, bu çerçevede ekonomik işbirliğimizi ele aldık. Fikir alışverişinde bulunduk.

Yaz aylarında deniz seferlerinin başlaması konusunda mutabık kaldık.

Organize suç örgütleriyle nasıl mücadele edebiliriz o konuda görüş alışverişinde bulunduk.

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi konusunda fikir alışverişinde bulunduk.

8 darbeci askerle ilgili olarak Yunanistan yargısı net kararlar aldı. Yunanistan bir hukuk devleti olarak yargının aldığı karara saygı göstermek durumunda. Yunanistanda biz darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz. Bu çerçevede hem suç örgütlerinin ültesinden gelmek için iş birliğini artırmak zorundayız. İyi bir komşuluk ilişkisi için gereken her şeyi yapmak konusunda mutabık kaldık.

(Erdoğan'la) İletişim kanalının açık kalmasından son derece memnunum. Bu sayede daha yapıcı adımlar atabiliriz"