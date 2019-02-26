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“SİZİN İÇİNİZ CIZ EDER, BENİM İÇİM AĞLAR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, kendisine yapılan eleştirilere tek kelime etmediğini söyleyerek, gerek var olan, gerekse değiştirilmeye çalışılan yasalarla iş kazalarının önlenmeye çalışıldığını kaydetti

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:06
“SİZİN İÇİNİZ CIZ EDER, BENİM İÇİM AĞLAR”

Ellerinden geldiğince, güçleri el verdiğince denetim yapmaya çalıştıklarına işaret eden Çeler, denetim konusunda personel sıkıntısı olduğunu ve bu açığın kapatılmaya çalışıldığını aktardı.

İşverenlerin, alıştırıldıkları için, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymadıklarını belirten Çeler, iş sağlığı ve güvenliği konusunda attığı hiçbir adımdan çekinmediğini söyledi.

Günün sonunda Müteahhitler Birliği’nden de gerekli katkıyı görmediklerini vurgulayan Çeler, dünkü kaza sonrasında, inşaat iznin durdurulduğunu ancak tahkikat devam ederken inşaatın kapatılmaması ve yeniden faaliyete başlanması için girişim yapıldığını belirtti.

Çeler, iş kazalarıyla ilgili eleştirileri yanıtlarken, “Sizin içiniz cız eder benim içim ağlar. Geldiğimden beri bu konuyla uğraşırım” dedi.

Sigortalar konusunda Saner’in atıfta bulunduğu tasarıya ilişkin ise, 4 maddeyle değil, 13 maddeyle geldiklerini kaydeden Çeler, ülkedeki 87 bin KKTC vatandaşının 42 bininin yatırımlarının asgari ücretten yapıldığını anımsattı.

Sigorta yatırımlarının gerçek maaş üzerinden yapılmadığı takdirde, emeklilik durumunda da alınacak maaşın düşük olacağına işaret eden Çeler, resen uygulamanın ise yeni bir şey olmadığını, TC Sosyal Güvenlik Yasası’nda da mevcut olduğuna işaret etti.

Çeler, yasada eksiklikler bulunduğunu, bunların da en erken zamanda hazırlanarak, meclise getirileceğini belirtti.

Zeki Çeler denetimlerin sadece inşaatlarda yapılmadığını sözlerine ekledi.

 

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