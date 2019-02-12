SKRTEL, BARCELONA'YI REDDETTİ!

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2019 Salı 10:25

İspanya basınında devre arasında kadrosuna tecrübeli bir stoper katmak isteyen Barcelona'nın Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel ve Zenit'den Branislav Ivanovic ile ilgilendiği dile getirilmişti. AS'ın haberine göre Barcelona, Fenerbahçe'den Skrtel'i isterken Slovakyalı oyuncu, Katalan devine gitmek istemedi!

Martin Skrtel'in temsilcilerinden Mithat Halis, AS'a açıklamalar yaparken "Barcelona'nın tecrübeli bir alternatife ihtiyacı vardı ancak Skrtel bu teklifi reddetti. Pique ve Umtiti'nin yedeği olmak istemedi" ifadelerini kullandı.

Temsil ettiği Skrtel'in Clement Lenglet'ten daha iyi bir oyuncu olduğunu dile getiren Halis "Skrtel, İstanbul'da ve Fenerbahçe'deki önemli pozisyonundan çok memnun. Barcelona'da üçüncü tercih olmak istemedi" dedi.

Barcelona'nın Skrtel'i Skovakya'nın Ukrayna ile oynadığı maçta izlediğini söyleyen Halis, "Skrtel oynadığı takımların lideri konumunda. Oyuncu bize kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Liverpool'dan 2016 yazında ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli oyuncunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.