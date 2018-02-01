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Slovak oyuncu Martin Skrtel, en az 3 hafta daha sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe’nin devre arası hazırlık kampında dizinden sakatlık geçiren Slovak oyuncu Martin Skrtel, en az 3 hafta daha sahalardan uzak kalacak.

Giriş Tarihi: 1 Şubat 2018 Perşembe 20:38
Slovak oyuncu Martin Skrtel, en az 3 hafta daha sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçeli oyuncu  en az 3 hafta daha oynayamayacak. Fenerbahçe’nin devre arası hazırlık kampında dizinden sakatlık geçiren Slovak oyuncu Martin , en az 3 hafta daha sahalardan uzak kalacak. Tecrübeli stoperin dizinde oluşan kıkırdak bozulmasından dolayı tedavisi devam ediyor. Skertel’in ameliyat olması beklenmezken, tedavisinin 3 hafta daha uzayabileceği, bu sırada yapılan kontrollerde sakatlığında iyileşme olursa takıma katılacağı öğrenildi. Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyen Martin Skrtel, Gençlerbirliği, Başakşehir ve Alanyaspor maçlarında da forma giyemeyecek.
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