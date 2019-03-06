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SOLARİ İSTİFA EDECEK Mİ?

Real Madrid bir hafta içerisinde tüm turnuvalardaki iddiasını kaybetti. Faturanın Solari'ye kesilmesini isteyenler var. Peki istifa gelecek mi?

Giriş Tarihi: 6 Mart 2019 Çarşamba 12:11
SOLARİ İSTİFA EDECEK Mİ?

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçta Hollanda'da 2-1 devirdiği Ajax'a Santiago Bernabeu'da 4-1 yenildi ve son üç sezonunu şampiyon tamamladığı turnuvaya veda etti

Son bir hafta içerisinde Copa Del Rey'de ve La Liga'da Barcelona'ya yenilen ve en iddialı olduğu turnuva olan Devler Ligi'ne de veda eden Real, kâbus gibi bir dönemden geçiyor ve bazıları bu tablonun bedelini Teknik Direktör Santiago Solari'nin ödemesi gerektiğini düşünüyor.

Solari ise bu yargıyı sunanlarla hemfikir değil.

Müsabakanın ardından yaptığı açıklamada "Ben buraya zor günde bırakmak için gelmedim" diyen Solari, "Sezon devam ediyor. Elimizde La Liga var." şeklinde konuştu.

Real Madrid, La Liga'da lider Barcelona'nın 12 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

 
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