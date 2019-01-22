SOLDADO'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 10:43

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Şık bir gol atan tecrübeli futbolcu, sonuçla ilgili olarak "Son derece büyük üzüntü yaşıyoruz. Aranın ardından iyi çalıştık, iyi başlamak istiyorduk. O gol çok üzücü oldu. Golü de attım, kendi golümü bir kenara bırakıyorum, kazanmak istiyorduk. Sahada en iyisini yapamıyoruz. Bu bizde gerginlik yaratıyor ve rakip üstümüze gelince, gol yiyoruz. Şimdi yeniden başlayacağız. Zaman zaman iyiydik ama baskıyı iyi yönetemedik" ifadelerini kullandı.

"COCU BANA GÜVENMEDİ"

Soldado, Cocu döneminde kadroda düşünülmemesi ile ilgili olarak "Sezon başı zorlu oldu. Cocu, bana güvenmedi. Oynarım diye düşündüm ama sonra ceza aldım. Bunlar geride kaldı. Umarım herkesin görmek istediği Fenerbahçe'yi sahada gösteririz. Problemimiz sezon başında gol atmak değildi. Çok başka problemler vardı. Şimdi gelişmek istiyoruz. Her hafta Fenerbahçe'yi puan durumunda alt sıralarda görmek, bu bizi üzüyor. Ersun Yanal ile toparlanacağız. Kupada tur atladıktan sonra özgüvenimiz yükselecek. Bizde eksik olan özgüven, bu da galibiyetle gelecek" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'Yİ BÖYLE BİR DURUMDA BIRAKMAM"

Soldado takımdaki geleceği ile alakalı olarak ise "Teklifler geldi ama Fenerbahçe'de kalacağım. Zaten Fenerbahçe'yi böyle bir durumda bırakamam. Fenerbahçe'ye çok şey borçluyum. Geldiğimden bu yana gösterilen sevginin karşılığını vermeden gidemem. Fenerbahçe bu haldeyken hiç gidemem" dedi.