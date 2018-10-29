SONAY ADEM'İ KAYBETTİK!

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 10:48

Cumhuriyetçi Türk Partisi Eski Milletvekili, Çalışma ve sosyal Güvenlik Eski Bakanı Sonay Adem hayatını kaybetti.

Uzunca bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığa yenik düşen duayen siyasetçi, 61 yaşındaydı.

Uzun zamandan beridir kanser tedavisi gören Sonay Adem bu sabah tedavi gördüğü Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

SONAY ADEM KİMDİR

1975 yılında Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ndeki öğrenimini yarım bırakarak Kıbrıs’a döndü. İstanbul’da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde okurken, politik nedenlerden ötürü öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Ardından, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'ndeki öğrenimini tamamlayarak İktisat bölümünden mezun oldu.

İstanbul Kıbrıslılar Öğrenim ve Kültür Derneği’nde yöneticilik yaptı. Kıbrıs’a döndükten sonra CTP’nin örgütlenmesinde önemli görevler yaptı. CTP’nin çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra 1980 yılından beri Parti Meclisi üyeliği, 1984-2004 yılları arasında da 20 yıl süre ile Mağusa İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Halen Merkez Yönetim Kurulu üyesidir. 1993'te politikaya meclis çatısı altında devam eden Adem, aynı sene yapılan Erken Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden milletvekili seçilerek meclise girdi. 6 Aralık 1998Genel Seçimlerinde de aynı partiden seçime girerek başarısını tekrarlayan Adem, 14 Aralık 2003 Genel Seçimleri'nde de Cumhuriyetçi Türk Partisi- Birleşik Güçler’den Gazimağusa milletvekili seçilmeyi başardı. 20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimleri'nde tekrar Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler’den milletvekili seçilen Adem, 28 Nisan 2005 tarihli CTP-Birleşik Güçler - Demokrat Parti Koalisyon hükümetine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.