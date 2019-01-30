"SÖZLEŞMENİN YENİLECEĞİNİN GARANTİSİ YOK"

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 08:50

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu “Vakıflardaki Gelişmeler” başlıklı konuşma yaptı. Konuşmasına Dome Hotel’le ilgilibaşlayan Sucuoğlu konuyla ilgili YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun ifadelerine değinerek, milletvekili böyle bir teklif yapamaz dendiğini ancak geçmişte bunun örnekleri olduğunu aktardı.

Dome Hotel’de başarıdan bahsetmenin mümkün olmadığını ifade eden Sucuoğlu, otelin yüzde 3’lük kar marjıyla çalıştığını söyledi.

Sucuoğlu, sendikanın hisse sahiplerine 10 yılda bin 500 TL kar payı dağıttığını anlattı.

Dome Hotel sözleşmesiyle ilgili sıkıntılar olduğunu ifade eden Sucuoğlu, sözleşmenin apar topar yapıldığının ortada olduğunu dile getirdi.

Faiz Sucuoğlu, 2007- 2008 döneminde Vakıflar İdaresi’nin bir kişiye 400 bin Türk Lirası değerinde sahte fatura verdiğini ve faturanın sahte olduğuna ilişkin kendine bilgi verildiğini; ayrıca çok değerli iki halının kayıp olduğunu belirterek, suç duyurusunda bulunuyorum dedi.

Başbakan Tufan Erhürman, yasalara göre böyle bir suç duyurusunda bulunulmasının mümkün olmadığını anlattı ve Sucuoğlu’ndan bu konuda polise başvurmasını istedi.

Erhürman, 2007-2008 dönemindeki bakanlar bu suç duyurusunda bulunulan konularla ilgili bir şey yapmazken, yıllarca bakanlık görevi yürütenlerin 2019’da kendisinden bu konuda bir şey yapmasını istendiğini söyledi.

Kendisinin Dome Hotel konusunda sorulan tüm sorulara yanıt verdiğini kaydeden Erhürman, sözleşme konusunda yapılan eleştirilerin yeni olmadığını belirtti.

Sözleşmenin yenilenmesi durumunda her bir maddesi konusunda hesap verebileceklerini ifade eden Erhürman, bu kadar senedir hükümette kalanların daha önceki sözleşmeyle ilgili kendisine soru sorulmasının tuhaf olduğunu ifade etti.

2008’de imzalanan Dome Otel sözleşmesinde yasaya aykırılık olması halinde neden fes edilmediğini soran Erhürman, “Bu model doğru ve adil şekilde korunmalıdır. Nasıl işlemesiyle ilgili koşulları ortaya koyuyorum. Sözleşmenin yenileneceğinin garantisi yok” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman Dome Hotel’deki yüzde 10 servis ücreti konusundaki eleştirileri de yanıtladı.

Erhürman, bu ücretin sendika tarafından dağıtılmak yerine direkt çalışanlara gitmesi gerektiğini de kaydederek, bu şekilde olmasının toplu iş sözleşmesiyle başladığını belirterek, bu konudaki görüşlerini paylaştı.

Tufan Erhürman, sözleşmenin ilk 10 yılında olan bitenlerle ilgili iddiaların mahkemelerde hak arama şeklinde devam etmesi gerektiğini söyledi. Erhürman, Dome Hotel’in statüsünün korunması, binanın inşa yapısının korunması, KTMMOB’un gerekli denetimi yapabilmesi, sendika yönetimi ve işletme yönetiminin tek isim olmaması, bağımsız dış denetçi denetimi gerektiğini, yüzde 49 hissenin güvence altına alınması gerektiğini kaydetti. Erhürman, modelin başarılı olmasını sağlanması için de performans kriterlerinin de sözleşmenin içinde olması gerektiğini anlattı.

Bütün bunların olmadığı bir sözleşme modelini savunamayacağını dile getiren Erhürman böyle bir sözleşme olmazsa sözleşmenin uzamasının mümkün olmadığını kaydetti.

2008 sözleşmesinde bu konularda eksiklik olduğunu dile getiren Erhürman, Vakıflar İdaresi’nin imzaladığı birçok sözleşmenin de ne Vakıflar İdaresi’nin haklarını, ne de binaları güvence altına almadığını dile getirerek bu ilkelerin diğer sözleşmelerde de yer alması gerektiğini söyledi.