SPEHAR, BASINA AÇIKLAMA YAPTI

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 10:36

Spehar, ABD’nin başkenti Washington’da hükümet yetkilileri ile adadaki durumu ve BM’nin adadaki rolünü görüşeceğini, New York’ta ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de dahil olmak üzere pek çok yetkili ile görüşeceğini kaydetti.

Spehar, 23 Ocak’ta da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs konusunda brifing vereceğini, bu toplantının ardından BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılması üzerinde karar almasını beklediklerini söyledi.

Spehar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmeden de memnun ayrıldığını ifade etti.