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SU İŞLERİ DAİRESİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi, Türkiye'den temin edilen suyun, Çamlıbel arıtma tesisinden Tatlısu’ya kadar ulaşmasını sağlayan ana isale hattının Karaman mevkiinde teknik bir arıza meydana geldiğini ve arızanın giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:28
SU İŞLERİ DAİRESİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

 Su İşleri Dairesi, Türkiye'den temin edilen suyun, Çamlıbel arıtma tesisinden Tatlısu’ya kadar ulaşmasını sağlayan ana isale hattının Karaman mevkiinde teknik bir arıza meydana geldiğini ve arızanın giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Sözkonusu hat üzerinden, Tepebaşı yerleşim yerinden başlayarak Tatlısu yerleşim yerine kadar olan bölümde Türkiye'den temin edilen suyun ulaştığı tüm depolara arıza giderilinceye kadar, Türkiye’den temin edilen su verilemeyecek.

Yerel kaynaklardan su verilmeye başlandı
Arızanın giderilmesi için gerekli süre 3 gün olarak öngörülürken, arızadan etkilenecek yerleşim yerlerine yerel kaynaklardan su verilmeye başlandı.

Tepebaşı, Karşıyaka, Lapta, Alsancak, Girne, Çatalköy, Arapköy, Bahçeli, Esentepe, Karaağaç, Tatlısu, Mersinlik ve Kaplıca’ya bu süre içerisinde yerel kaynaklardan su sağlanacak.

Arıza giderilinceye kadar ciddi bir sıkıntı yaşanmaması için halkın bu dönemde içme ve kullanma suyunu daha bilinçli ve tasarruflu kullanması çağrısında bulunuldu.

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