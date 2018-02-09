Suç makinesi yakayı ele verdi !

Giriş Tarihi: 9 Şubat 2018 Cuma 23:30

Suç makinesini montu ele verdi

Bursa’da 49 ayrı kaydı olan suç makinesi, montundaki arma sayesinde İznik polisinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Eşref ve Yeni mahallelerinde bulunan 4 ayrı adreste meydana geldi. Yenişehir’den İznik’e gelen Barış T. sabaha karşı kapıları zorlayarak girdiği 4 iş yerinden hırsızlık yaptı. Güvenlik kamerası hırsızlık anını kaydetti.



Sabah durumu fark eden iş yeri sahipleri polise gitti. Polis, 35 iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Tanınmamak için yüzünü gizlediği görülen zanlıyı bir ayrıntı ele verdi.



Polis, daha önce işlenen hırsızlık olaylarından da yola çıkarak, güvenlik kameralarındaki görüntüleri eşleştirdi. Aynı armanın olduğu montlu zanlının Barış T. olduğu anlaşıldı. Ekipler, adresini tespit ettiği zanlının Yenişehir ilçesindeki ikametgahına bu akşam baskın yaptı. Evinde kıskıvrak ele geçirilen Barış T. İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.



Zanlı kendisini görüntülemeye çalışan basın mensubuna saldırdı. Barış T’nin hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından 49 kaydı olduğu öğrenildi.