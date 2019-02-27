"SUÇLU İŞADAMI DEĞİL,SİSTEMDİR"

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:41

İngiltere’de 2 bin 500, Kıbrıs’ta da bine yakın ev yaptıran ancak bir kez bile iş kazası ile karşı

karşıya kalmayan Ali Özmen Safa, inşatlarda can güvenliğini sağlayacak çarpıcı bir öneri sundu.

HER İNŞAATA BİR GÖREVLİ

“Tekerleği icat etmeye gerek yok. İş kazalarını önlemek için dünya ne yapıyor? Bunlara bakmak lazım” diyen Ali Özmen Safa, yasayla her inşaatta bir Sağlık ve Güvence Memuru (Health Safety Officer) bulundurulmasını önerdi. “Bu görevliler tamamıyla bağımsız olmalı. Devlet yasayla bu kişilerin inşaatlarda görev almasını zorunlu tutmalı” diyen Safa, şunları söyledi:



DEVLETİ MALİYETİ YOK

“Böylece her inşaatına başına da sürekli orada görev yapacak bir kişiyi dikmiş oluruz. Bunun devlete de bir maliyeti olmayacak. Bu kişilerin giderleri inşaatı yapan kişi tarafından üstlenilmeli. Bu kişiler 6 aylık bir kurs ile üniversitelerde eğitilebilir. İnşaatlarda görev yapan bu göreviler, yanlış varsa gerekli raporları tutar. Her türlü sorumluluk bu kişilerin üstünde olur.”