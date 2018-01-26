Sucuoğlu'ndan flaş açıklamalar

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 15:46

Sucuoğlu: Sözlerimi yanlış yerlere çektiler...

"Demokrasi Yürüyüşü'ne ne şahsım he partim katılmayacak" 26 Ocak 2018 Cuma 12:55 "Dün katıldığım bir programda, bugün yapılacak Demokrasi Yürüyüşü’ne UPB’nin destel verip vermeyeceğinin sorulması üzerine verdiğim cevap, yanlış yerlere çekilerek yürüyüşe partimin ve benim katkı koyacağım yönünde yalan haberler yayınlanmıştır.

Bu haberler tamamen asılsız olup yapılacak yürüyüşe ne partimin ne de şahsımın katkı koyması veya katılması söz konusu değildir. İçinden geçtiğimiz bu hassas dönemde daha dikkatli ve sağduyulu hareket edilmesi halkımızın yararına olacaktır..." UBP LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ Dr. Faiz SUCUOĞLU